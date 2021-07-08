***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00142108
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00012518
Bağımsız Denetim Ücreti
12.766,16 % 0,00394213
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
173.485,8 % 0,05357166
Fon Yönetim Ücreti
1.605.773,75 % 0,49585591
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.728.165,06 % 2,38642357
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.862,29 % 0,01292689
TOPLAM GİDERLER
9.567.060,45 % 2,95426642
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
323.838.783,9355 % 2,95426642
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948291
BIST
12:561.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:568,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:5610,2550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0300
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,2700
En Düşük
10,2500
12:56503,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,27
|Açılış
|: 503,77
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:56
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,25
|40.447.171
|% 5,75
|
|SILVR
|5,95
|24.832.081
|% 5,50
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|EDIP
|2,79
|11.130.819
|% 4,49
|
|FADE
|17,47
|4.465.018
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.187.242
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|143.517.708
|% -9,84
|
|METUR
|5,17
|18.921.232
|% -7,35
|
|SRVGY
|76,70
|22.989.912
|% -6,86
|
|KRDMD
|7,19
|412.523.446
|% 1,55
|
|THYAO
|13,63
|381.690.523
|% -0,22
|
|GARAN
|8,51
|349.074.632
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|304.351.668
|% 1,99
|
|PETKM
|5,43
|246.179.288
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,10
|143.517.708
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|144.701.349
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,27
|132.790.477
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,19
|412.523.446
|% 1,55
|
|PETKM
|5,43
|246.179.288
|% 1,69
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6778
|8,6824
|% -0,12
|
|Euro
|10,2450
|10,2550
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9345
|11,9943
|% -0,19
|
|Frank
|9,4508
|9,5077
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3077
|2,3193
|% -0,17
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,20
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|-7,00
|
|Tam
|3.319
|3.402
|-7,27
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,52
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,76
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|0,72
|