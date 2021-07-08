***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00142108Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00012518Bağımsız Denetim Ücreti12.766,16 % 0,00394213Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri173.485,8 % 0,05357166Fon Yönetim Ücreti1.605.773,75 % 0,49585591Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.728.165,06 % 2,38642357Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.862,29 % 0,01292689TOPLAM GİDERLER9.567.060,45 % 2,95426642DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ323.838.783,9355 % 2,95426642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948291BIST