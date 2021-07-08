***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00197054Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri747,59 % 0,00032011Bağımsız Denetim Ücreti5.804,58 % 0,00248547Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri174.207,53 % 0,07459427Fon Yönetim Ücreti2.536.475,68 % 1,08609854Hisse Senedi Komisyonu695.673,35 % 0,29788175Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15.293,83 % 0,0065487Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu262,92 % 0,00011258Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00035322Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler460.702,12 % 0,19726895TOPLAM GİDERLER3.894.594,5 % 1,66763412DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ233.540.106,5701 % 1,66763412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948314BIST