***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00132972Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00011713Bağımsız Denetim Ücreti11.605,6 % 0,00335336Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri186.720,04 % 0,05395145Fon Yönetim Ücreti3.263.910,53 % 0,94308417Hisse Senedi Komisyonu296.783,59 % 0,08575355Tahvil Bono Komisyonu296,37 % 0,00008563Gecelik Ters Repo Komisyonu60.439,3 % 0,01746351Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.872,15 % 0,00054094Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar47.628,7 % 0,01376198Türev Araçlar Komisyonu118.027,82 % 0,03410332Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler75.001,74 % 0,02167123TOPLAM GİDERLER4.067.293,23 % 1,175216DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ346.088.994,0052 % 1,175216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948315BIST