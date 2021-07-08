***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama
12:281.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:288,6881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:2810,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0211
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:28503,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 503,57
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:28
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SANFM
|20,86
|6.646.911
|% 6,65
|
|AVGYO
|3,18
|18.335.171
|% 5,65
|
|BTCIM
|13,21
|37.357.800
|% 5,43
|
|SILVR
|5,92
|24.182.600
|% 4,96
|
|FADE
|17,47
|4.076.799
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.069.505
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|117.488.476
|% -9,84
|
|KATMR
|2,87
|32.732.829
|% -7,72
|
|IDEAS
|56,05
|5.456.469
|% -6,89
|
|KRDMD
|7,20
|396.087.620
|% 1,69
|
|THYAO
|13,67
|359.918.289
|% 0,07
|
|GARAN
|8,52
|334.252.218
|% -0,47
|
|EREGL
|17,97
|297.357.846
|% 2,33
|
|PETKM
|5,42
|239.219.938
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|117.488.476
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|143.775.423
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|132.382.179
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,20
|396.087.620
|% 1,69
|
|PETKM
|5,42
|239.219.938
|% 1,50
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6845
|8,6881
|% -0,05
|
|Euro
|10,2885
|10,2951
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9353
|11,9951
|% -0,18
|
|Frank
|9,4485
|9,5054
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3083
|2,3198
|% -0,15
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-11,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-10,22
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|-4,95
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|