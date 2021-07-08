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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 10:29



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

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Fon Gider Bilgileri

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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama
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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  1.374  
Önceki Kapanış :  1.373  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler12:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 7,48 130.683 % 10,00  
SANFM 20,86 6.646.911 % 6,65  
AVGYO 3,18 18.335.171 % 5,65  
BTCIM 13,21 37.357.800 % 5,43  
SILVR 5,92 24.182.600 % 4,96  
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12:28 Alış Satış %  
Dolar 8,6845 8,6881 % -0,05  
Euro 10,2885 10,2951 % -0,20  
Sterlin 11,9353 11,9951 % -0,18  
Frank 9,4485 9,5054 % -0,20  
Riyal 2,3083 2,3198 % -0,15  
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12:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 2,39  
Altın Gr. 504 504 -0,30  
Cumhuriyet 3.330 3.380 -11,00  
Tam 3.316 3.400 -10,22  
Yarım 1.603 1.644 -4,95  
Çeyrek 804 822 -2,47  
Gümüş.Ons 26,02 26,07 0,11  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 -0,00  
B. Petrol 74,75 74,75 0,63  
Seans Raporu 12:28
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