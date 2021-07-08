***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgile
13:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:058,6804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0123
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
13:0510,3013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0149
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:05503,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,34
|Açılış
|: 503,70
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:05
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|SILVR
|5,97
|25.887.077
|% 5,85
|
|SANFM
|20,58
|9.140.926
|% 5,21
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|BTCIM
|13,16
|43.169.150
|% 5,03
|
|FADE
|17,47
|5.066.859
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.264.086
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|149.793.033
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|IDEAS
|55,40
|6.162.542
|% -7,97
|
|KRDMD
|7,18
|414.143.490
|% 1,41
|
|THYAO
|13,62
|390.325.576
|% -0,29
|
|GARAN
|8,51
|365.811.070
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|306.417.140
|% 1,99
|
|PETKM
|5,43
|248.921.893
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,10
|149.793.033
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|146.689.503
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|135.544.468
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,18
|414.143.490
|% 1,41
|
|PETKM
|5,43
|248.921.893
|% 1,69
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6778
|8,6804
|% -0,14
|
|Euro
|10,2974
|10,3013
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9432
|12,0031
|% -0,12
|
|Frank
|9,4572
|9,5142
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3079
|2,3194
|% -0,17
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,20
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|-7,00
|
|Tam
|3.319
|3.402
|-7,27
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,52
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,76
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|0,72
|