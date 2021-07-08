***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
12:521.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:528,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:5210,3015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0147
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:52503,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 503,77
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:50
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,25
|39.977.937
|% 5,75
|
|AVGYO
|3,17
|18.956.765
|% 5,32
|
|SILVR
|5,91
|24.712.765
|% 4,79
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|4.400.099
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.176.437
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|140.883.874
|% -9,84
|
|METUR
|5,16
|18.117.169
|% -7,53
|
|SRVGY
|76,80
|22.796.284
|% -6,74
|
|KRDMD
|7,19
|411.136.810
|% 1,55
|
|THYAO
|13,64
|376.704.056
|% -0,15
|
|GARAN
|8,51
|348.996.783
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|302.898.453
|% 1,99
|
|PETKM
|5,42
|245.702.960
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|140.883.874
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|144.417.973
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|132.741.429
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,19
|411.136.810
|% 1,55
|
|PETKM
|5,42
|245.702.960
|% 1,50
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6783
|8,6807
|% -0,14
|
|Euro
|10,2706
|10,2994
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9398
|11,9997
|% -0,14
|
|Frank
|9,4554
|9,5123
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3086
|2,3201
|% -0,14
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,35
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-8,05
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,90
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|0,71
|