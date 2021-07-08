***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgile
14:581.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:588,6656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
14:5810,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0247
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
14:58502,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,81
|Açılış
|: 502,24
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:58
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|8,05
|45.753.564
|% 7,48
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|AVGYO
|3,18
|22.778.943
|% 5,65
|
|SILVR
|5,95
|33.248.949
|% 5,50
|
|FADE
|17,47
|36.781.647
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.580.106
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.068.612
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|METUR
|5,14
|23.741.498
|% -7,89
|
|KRDMD
|7,26
|509.599.676
|% 2,54
|
|THYAO
|13,68
|464.948.835
|% 0,15
|
|GARAN
|8,51
|437.722.264
|% -0,58
|
|EREGL
|18,02
|417.417.895
|% 2,62
|
|PETKM
|5,48
|367.953.302
|% 2,62
|
|PEKGY
|1,10
|230.068.612
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|173.877.132
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|182.230.797
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,26
|509.599.676
|% 2,54
|
|PETKM
|5,48
|367.953.302
|% 2,62
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6597
|8,6656
|% -0,31
|
|Euro
|10,2747
|10,2915
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9499
|12,0098
|% -0,06
|
|Frank
|9,4402
|9,4971
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3057
|2,3173
|% -0,26
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,59
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.374
|-17,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-22,57
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-10,92
|
|Çeyrek
|801
|819
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,86
|74,86
|0,74
|
Seans Raporu
14:58
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15:10TIRE
Yüzde 7.34 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 940, 403 adet işlem
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15:08TIRE
Yüzde 7.48 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 057 adet işlem
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15:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SASA, GUBRF
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15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 65 artarak (% 0.30 ) 1, 217
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15:07
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