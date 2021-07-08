***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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13:281.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:288,6776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6753
13:2810,2997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0165
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:28503,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,72
|Açılış
|: 503,32
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:28
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|SANFM
|20,72
|9.954.345
|% 5,93
|
|SILVR
|5,97
|26.568.064
|% 5,85
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|ANELE
|2,98
|12.863.598
|% 4,93
|
|FADE
|17,47
|6.259.012
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.283.989
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,12
|165.577.364
|% -8,20
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,19
|420.944.949
|% 1,55
|
|THYAO
|13,63
|394.885.161
|% -0,22
|
|GARAN
|8,52
|370.640.994
|% -0,47
|
|EREGL
|17,92
|312.528.417
|% 2,05
|
|PETKM
|5,43
|256.937.406
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,12
|165.577.364
|% -8,20
|
|EKGYO
|1,85
|147.528.344
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|136.987.760
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,19
|420.944.949
|% 1,55
|
|PETKM
|5,43
|256.937.406
|% 1,69
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6761
|8,6776
|% -0,17
|
|Euro
|10,2928
|10,2997
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9432
|12,0030
|% -0,12
|
|Frank
|9,4512
|9,5081
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3068
|2,3183
|% -0,22
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,99
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|74,80
|74,80
|0,68
|