***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00393312Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00034647Bağımsız Denetim Ücreti3.510,54 % 0,0030003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.805,8 % 0,05880514Fon Yönetim Ücreti87.709,76 % 0,07496148Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar900,9 % 0,00076996Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.003,7 % 0,01282297TOPLAM GİDERLER180.938,09 % 0,15463942DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.006.447,8993 % 0,15463942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948386BIST