***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00393312
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00034647
Bağımsız Denetim Ücreti
3.510,54 % 0,0030003
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.805,8 % 0,05880514
Fon Yönetim Ücreti
87.709,76 % 0,07496148
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
900,9 % 0,00076996
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.003,7 % 0,01282297
TOPLAM GİDERLER
180.938,09 % 0,15463942
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
117.006.447,8993 % 0,15463942
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948386
BIST
14:421.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:428,6755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:4210,2953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0209
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:42502,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,75
|Açılış
|: 502,51
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:42
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|22.584.842
|% 5,98
|
|TIRE
|7,93
|41.080.337
|% 5,87
|
|SANFM
|20,68
|11.893.768
|% 5,73
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|36.613.866
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.486.761
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.467.480
|% -9,84
|
|IDEAS
|55,35
|8.529.213
|% -8,06
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,26
|492.576.739
|% 2,54
|
|THYAO
|13,67
|450.708.267
|% 0,07
|
|GARAN
|8,50
|416.420.799
|% -0,70
|
|EREGL
|18,01
|400.076.606
|% 2,56
|
|PETKM
|5,42
|295.249.100
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|229.467.480
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|173.661.916
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,26
|492.576.739
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,27
|140.160.287
|% 0,89
|
|PETKM
|5,42
|295.249.100
|% 1,50
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6722
|8,6755
|% -0,20
|
|Euro
|10,2669
|10,2953
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9613
|12,0213
|% 0,04
|
|Frank
|9,4533
|9,5102
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% -0,19
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,07
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-18,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,62
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,49
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,01
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|
Seans Raporu
14:42
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14:53AVGYO
Yüzde 6.31 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 114, 354 adet işlem
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14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 86 artarak (% 0.24 ) 1, 216
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14:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, PEKGY, FADE
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14:52
EKIZ, ANELE, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:52
SERVE, BERA, KATMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında