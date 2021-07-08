***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,04013034
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00353508
Bağımsız Denetim Ücreti
2.928,76 % 0,02553936
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.239,53 % 0,15033207
Fon Yönetim Ücreti
14.045,53 % 0,12247977
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
900,9 % 0,00785602
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.533,4 % 0,01337155
TOPLAM GİDERLER
41.655,51 % 0,36324419
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.467.632,8319 % 0,36324419
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948387
BIST
13:451.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:458,6830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6753
13:4510,3002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0160
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:45503,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 503,56
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:42
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|ANELE
|3,02
|16.794.376
|% 6,34
|
|SILVR
|5,99
|27.055.400
|% 6,21
|
|SANFM
|20,60
|10.224.006
|% 5,32
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|FADE
|17,47
|22.894.430
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.365.161
|% -9,93
|
|IDEAS
|54,80
|7.231.167
|% -8,97
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,19
|423.339.847
|% 1,55
|
|THYAO
|13,63
|398.109.000
|% -0,22
|
|GARAN
|8,51
|371.990.680
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|317.495.461
|% 1,99
|
|PETKM
|5,44
|279.463.315
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,15
|178.849.639
|% -5,74
|
|EKGYO
|1,84
|148.452.963
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,27
|137.197.195
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,19
|423.339.847
|% 1,55
|
|PETKM
|5,44
|279.463.315
|% 1,87
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6777
|8,6826
|% -0,12
|
|Euro
|10,2731
|10,3020
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9512
|12,0111
|% -0,05
|
|Frank
|9,4533
|9,5102
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3069
|2,3185
|% -0,21
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|0,72
|
|Altın Gr.
|503
|504
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|0,58
|