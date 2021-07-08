***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,04013034Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00353508Bağımsız Denetim Ücreti2.928,76 % 0,02553936Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.239,53 % 0,15033207Fon Yönetim Ücreti14.045,53 % 0,12247977Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar900,9 % 0,00785602Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.533,4 % 0,01337155TOPLAM GİDERLER41.655,51 % 0,36324419DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.467.632,8319 % 0,36324419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948387BIST