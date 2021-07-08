***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.401,69 % 0,0072585
Fon Yönetim Ücreti
89.698,19 % 0,02466031
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
64,1 % 0,00001762
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.409,27 % 0,00616088
TOPLAM GİDERLER
138.573,25 % 0,03809731
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
363.735.026,9913 % 0,03809731
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948388
BIST
13:441.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:448,6830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6753
13:4410,3002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0160
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:44503,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 503,56
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:44
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|ANELE
|3,02
|17.484.399
|% 6,34
|
|SANFM
|20,74
|10.320.344
|% 6,03
|
|SILVR
|5,97
|27.085.173
|% 5,85
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|FADE
|17,47
|23.286.177
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.406.968
|% -9,93
|
|IDEAS
|55,30
|7.269.746
|% -8,14
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,20
|423.808.133
|% 1,69
|
|THYAO
|13,63
|399.181.371
|% -0,22
|
|GARAN
|8,52
|372.370.260
|% -0,47
|
|EREGL
|17,92
|317.980.324
|% 2,05
|
|PETKM
|5,44
|279.765.360
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,16
|183.922.095
|% -4,92
|
|EKGYO
|1,85
|148.525.977
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|137.400.172
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,20
|423.808.133
|% 1,69
|
|PETKM
|5,44
|279.765.360
|% 1,87
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6797
|8,6830
|% -0,11
|
|Euro
|10,2946
|10,3002
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9474
|12,0073
|% -0,08
|
|Frank
|9,4498
|9,5067
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3064
|2,3180
|% -0,23
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|0,08
|
|Altın Gr.
|503
|504
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,60
|