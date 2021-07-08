***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
13:421.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:428,6809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6753
13:4210,3018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0144
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:42503,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,60
|Açılış
|: 503,45
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:42
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|ANELE
|3,02
|17.124.884
|% 6,34
|
|SILVR
|5,98
|27.072.624
|% 6,03
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|SANFM
|20,44
|10.272.630
|% 4,50
|
|FADE
|17,47
|23.085.167
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.365.420
|% -9,93
|
|IDEAS
|55,20
|7.251.356
|% -8,31
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,19
|423.807.737
|% 1,55
|
|THYAO
|13,63
|398.896.991
|% -0,22
|
|GARAN
|8,51
|372.288.564
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|317.535.749
|% 1,99
|
|PETKM
|5,43
|279.569.002
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,15
|181.453.074
|% -5,74
|
|EKGYO
|1,84
|148.494.672
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|137.354.945
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,19
|423.807.737
|% 1,55
|
|PETKM
|5,43
|279.569.002
|% 1,69
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6796
|8,6809
|% -0,14
|
|Euro
|10,2953
|10,3018
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9486
|12,0085
|% -0,07
|
|Frank
|9,4505
|9,5074
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3065
|2,3181
|% -0,22
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,24
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,60
|