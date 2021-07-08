***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 11:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00111055
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00009783
Bağımsız Denetim Ücreti
3.686,38 % 0,00088959
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
201.270,69 % 0,04857023
Fon Yönetim Ücreti
307.521,79 % 0,07421053
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.133,25 % 0,00389324
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00019906
Türev Araçlar Komisyonu
157.335 % 0,03796776
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.499,09 % 0,01242766
TOPLAM GİDERLER
743.278,49 % 0,17936645
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
414.391.026,2728 % 0,17936645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948421
BIST
13:301.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:308,6785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0142
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6753
13:3010,2981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0181
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:30503,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,35
|Açılış
|: 503,69
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:30
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|SANFM
|20,76
|9.999.529
|% 6,13
|
|SILVR
|5,95
|26.659.551
|% 5,50
|
|ANELE
|2,99
|13.701.680
|% 5,28
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|FADE
|17,47
|14.786.678
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.344.785
|% -9,93
|
|IDEAS
|54,60
|7.016.172
|% -9,30
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,19
|421.823.151
|% 1,55
|
|THYAO
|13,63
|395.878.659
|% -0,22
|
|GARAN
|8,52
|370.880.030
|% -0,47
|
|EREGL
|17,91
|312.858.673
|% 1,99
|
|PETKM
|5,44
|263.800.067
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,13
|169.515.247
|% -7,38
|
|EKGYO
|1,85
|148.229.010
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|137.054.990
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,19
|421.823.151
|% 1,55
|
|PETKM
|5,44
|263.800.067
|% 1,87
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6758
|8,6785
|% -0,16
|
|Euro
|10,2937
|10,2981
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9508
|12,0107
|% -0,05
|
|Frank
|9,4565
|9,5135
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,17
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,99
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|74,80
|74,80
|0,68
|