***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00111055Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00009783Bağımsız Denetim Ücreti3.686,38 % 0,00088959Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri201.270,69 % 0,04857023Fon Yönetim Ücreti307.521,79 % 0,07421053Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16.133,25 % 0,00389324Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00019906Türev Araçlar Komisyonu157.335 % 0,03796776Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.499,09 % 0,01242766TOPLAM GİDERLER743.278,49 % 0,17936645DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ414.391.026,2728 % 0,17936645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948421BIST