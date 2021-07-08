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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 12:18



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00113884
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00010032
Bağımsız Denetim Ücreti
3.686,38 % 0,00091225
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
199.164,95 % 0,0492866
Fon Yönetim Ücreti
400.757,82 % 0,09917402
Hisse Senedi Komisyonu
1.050,8 % 0,00026004
Tahvil Bono Komisyonu
333,5 % 0,00008253
Gecelik Ters Repo Komisyonu
409,5 % 0,00010134
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.468.640,75 % 1,84823627
Türev Araçlar Komisyonu
152.744,22 % 0,03779903
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
42.261,39 % 0,01045827
TOPLAM GİDERLER
8.274.056,7 % 2,04754951
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
404.095.562,2997 % 2,04754951



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948438


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EKIZ 7,48 555.218 % 10,00  
ANELE 3,01 15.747.321 % 5,99  
SANFM 20,72 10.166.289 % 5,93  
SILVR 5,96 26.780.001 % 5,67  
DIRIT 3,68 102.572 % 5,14  
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Sterlin 11,9503 12,0102 % -0,06  
Frank 9,4537 9,5107 % -0,14  
Riyal 2,3072 2,3187 % -0,20  
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Altın Ons 1.805 1.805 1,99  
Altın Gr. 503 503 -0,58  
Cumhuriyet 3.333 3.383 -8,00  
Tam 3.318 3.401 -8,64  
Yarım 1.603 1.645 -4,18  
Çeyrek 804 823 -2,09  
Gümüş.Ons 26,01 26,05 0,09  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,01  
B. Petrol 74,80 74,80 0,68  
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