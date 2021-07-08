***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00113884Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00010032Bağımsız Denetim Ücreti3.686,38 % 0,00091225Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri199.164,95 % 0,0492866Fon Yönetim Ücreti400.757,82 % 0,09917402Hisse Senedi Komisyonu1.050,8 % 0,00026004Tahvil Bono Komisyonu333,5 % 0,00008253Gecelik Ters Repo Komisyonu409,5 % 0,00010134Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.468.640,75 % 1,84823627Türev Araçlar Komisyonu152.744,22 % 0,03779903Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.261,39 % 0,01045827TOPLAM GİDERLER8.274.056,7 % 2,04754951DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ404.095.562,2997 % 2,04754951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948438BIST