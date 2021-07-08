***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 12:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00113884
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00010032
Bağımsız Denetim Ücreti
3.686,38 % 0,00091225
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
199.164,95 % 0,0492866
Fon Yönetim Ücreti
400.757,82 % 0,09917402
Hisse Senedi Komisyonu
1.050,8 % 0,00026004
Tahvil Bono Komisyonu
333,5 % 0,00008253
Gecelik Ters Repo Komisyonu
409,5 % 0,00010134
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.468.640,75 % 1,84823627
Türev Araçlar Komisyonu
152.744,22 % 0,03779903
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
42.261,39 % 0,01045827
TOPLAM GİDERLER
8.274.056,7 % 2,04754951
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
404.095.562,2997 % 2,04754951
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948438
BIST
13:401.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:408,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6753
13:4010,2991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0171
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:40503,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 503,60
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:40
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|ANELE
|3,01
|15.747.321
|% 5,99
|
|SANFM
|20,72
|10.166.289
|% 5,93
|
|SILVR
|5,96
|26.780.001
|% 5,67
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|FADE
|17,47
|15.479.538
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.364.380
|% -9,93
|
|IDEAS
|54,90
|7.081.159
|% -8,80
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,20
|422.951.134
|% 1,69
|
|THYAO
|13,64
|397.971.961
|% -0,15
|
|GARAN
|8,51
|371.409.231
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|317.188.570
|% 1,99
|
|PETKM
|5,43
|279.382.140
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,13
|174.020.929
|% -7,38
|
|EKGYO
|1,85
|148.400.395
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|137.106.339
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,20
|422.951.134
|% 1,69
|
|PETKM
|5,43
|279.382.140
|% 1,69
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6764
|8,6795
|% -0,15
|
|Euro
|10,2935
|10,2991
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9503
|12,0102
|% -0,06
|
|Frank
|9,4537
|9,5107
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3072
|2,3187
|% -0,20
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,99
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|74,80
|74,80
|0,68
|