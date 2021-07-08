***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 12:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.928,76 % 0,00497549
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.447,07 % 0,04832697
Fon Yönetim Ücreti
60.967,23 % 0,10357346
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,0006053
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.429,95 % 0,00752577
TOPLAM GİDERLER
97.129,31 % 0,16500698
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.863.758,36 % 0,16500698
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948439
BIST
14:591.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:598,6698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
14:5910,2851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0311
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
14:59501,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,06
|Açılış
|: 501,98
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:57
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|8,03
|46.567.923
|% 7,21
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|SILVR
|5,96
|33.262.425
|% 5,67
|
|ANELE
|3,00
|30.505.133
|% 5,63
|
|FADE
|17,47
|36.803.467
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.580.125
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.101.335
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|TUREX
|10,67
|110.611.365
|% -7,78
|
|KRDMD
|7,26
|511.166.121
|% 2,54
|
|THYAO
|13,69
|470.271.256
|% 0,22
|
|GARAN
|8,52
|443.375.693
|% -0,47
|
|EREGL
|18,02
|419.635.401
|% 2,62
|
|PETKM
|5,47
|376.330.548
|% 2,43
|
|PEKGY
|1,10
|230.101.335
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|173.979.561
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,28
|182.264.727
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,26
|511.166.121
|% 2,54
|
|PETKM
|5,47
|376.330.548
|% 2,43
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6597
|8,6656
|% -0,31
|
|Euro
|10,2747
|10,2915
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9477
|12,0076
|% -0,08
|
|Frank
|9,4404
|9,4972
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3056
|2,3172
|% -0,26
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,79
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.374
|-17,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-22,57
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-10,92
|
|Çeyrek
|801
|819
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,69
|
Seans Raporu
14:57
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15:13BTCIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 581 adet işlem
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15:12XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 6, 058.00 milyon TL de
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15:11SILVR
Yüzde 5.67 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 618, 682 adet işlem
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15:10TIRE
Yüzde 7.34 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 940, 403 adet işlem
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15:08TIRE
Yüzde 7.48 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 057 adet işlem