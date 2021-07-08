***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,0100661Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00036913Bağımsız Denetim Ücreti2.928,76 % 0,00640617Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri108.400,02 % 0,23710679Fon Yönetim Ücreti390.864,78 % 0,8549509Hisse Senedi Komisyonu360.702,13 % 0,78897518Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.788,43 % 0,02141054Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.063,88 % 0,00888905Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.645,09 % 0,02109701TOPLAM GİDERLER891.163,85 % 1,94927089DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.717.804,2062 % 1,94927089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948440BIST