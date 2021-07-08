***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 12:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.835,84 % 0,00534507
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.167,59 % 0,11340562
Fon Yönetim Ücreti
49.281,57 % 0,09288733
Hisse Senedi Komisyonu
48.865,06 % 0,09210228
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
204,75 % 0,00038592
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,00067156
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.004,84 % 0,00754844
TOPLAM GİDERLER
165.715,95 % 0,31234623
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.055.210,3682 % 0,31234623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948441
BIST
13:401.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:408,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6753
13:4010,2991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0171
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:40503,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 503,60
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:40
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|ANELE
|3,02
|16.326.835
|% 6,34
|
|SILVR
|5,98
|26.812.956
|% 6,03
|
|SANFM
|20,70
|10.200.563
|% 5,83
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|FADE
|17,47
|19.481.146
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.365.150
|% -9,93
|
|IDEAS
|54,55
|7.206.933
|% -9,39
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,20
|423.121.185
|% 1,69
|
|THYAO
|13,63
|398.022.689
|% -0,22
|
|GARAN
|8,52
|371.837.654
|% -0,47
|
|EREGL
|17,91
|317.389.929
|% 1,99
|
|PETKM
|5,43
|279.440.437
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,13
|175.536.593
|% -7,38
|
|EKGYO
|1,84
|148.441.998
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|137.126.263
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,20
|423.121.185
|% 1,69
|
|PETKM
|5,43
|279.440.437
|% 1,69
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6764
|8,6795
|% -0,15
|
|Euro
|10,2935
|10,2991
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9523
|12,0123
|% -0,04
|
|Frank
|9,4538
|9,5108
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3070
|2,3186
|% -0,20
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,97
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,60
|