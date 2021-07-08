***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.835,84 % 0,00534507Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.167,59 % 0,11340562Fon Yönetim Ücreti49.281,57 % 0,09288733Hisse Senedi Komisyonu48.865,06 % 0,09210228Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu204,75 % 0,00038592Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00067156Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.004,84 % 0,00754844TOPLAM GİDERLER165.715,95 % 0,31234623DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.055.210,3682 % 0,31234623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948441BIST