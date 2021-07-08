***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.498,72 % 0,00487364Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.370,37 % 0,02217737Fon Yönetim Ücreti25.848,59 % 0,05041646Hisse Senedi Komisyonu1.177,04 % 0,00229576Tahvil Bono Komisyonu570,66 % 0,00111305Gecelik Ters Repo Komisyonu9.681 % 0,01888234Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,95 % 0,00000185Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00056992Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.128,21 % 0,01780415TOPLAM GİDERLER60.567,74 % 0,11813454DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.270.136,5029 % 0,11813454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948467BIST