***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 13:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.835 % 0,50370728
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
342,2 % 0,04494619
Bağımsız Denetim Ücreti
2.498,72 % 0,32819386
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
216,95 % 0,02849525
Fon Yönetim Ücreti
1.116,04 % 0,14658604
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18,93 % 0,00248636
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10,5 % 0,00137912
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
49,8 % 0,00654097
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,03837895
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
419,55 % 0,05510571
TOPLAM GİDERLER
8.799,89 % 1,15581972
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
761.354,892 % 1,15581972
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948468
BIST
13:531.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:538,6657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0270
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6638
13:5310,2838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0324
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:53503,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,92
|Açılış
|: 503,12
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:51
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|ANELE
|3,06
|18.735.214
|% 7,75
|
|SILVR
|6,00
|27.217.883
|% 6,38
|
|SANFM
|20,64
|10.426.171
|% 5,52
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|FADE
|17,47
|24.099.825
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.408.919
|% -9,93
|
|IDEAS
|55,25
|7.489.411
|% -8,22
|
|PEKGY
|1,12
|199.548.731
|% -8,20
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,20
|424.329.784
|% 1,69
|
|THYAO
|13,62
|401.338.586
|% -0,29
|
|GARAN
|8,51
|372.959.266
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|318.367.825
|% 1,99
|
|PETKM
|5,44
|280.561.030
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,12
|199.548.731
|% -8,20
|
|EKGYO
|1,85
|148.706.214
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|137.433.675
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,20
|424.329.784
|% 1,69
|
|PETKM
|5,44
|280.561.030
|% 1,87
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6735
|8,6752
|% -0,20
|
|Euro
|10,2898
|10,2958
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9462
|12,0061
|% -0,09
|
|Frank
|9,4508
|9,5078
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3064
|2,3179
|% -0,23
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,24
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,60
|