***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.835 % 0,50370728Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,04494619Bağımsız Denetim Ücreti2.498,72 % 0,32819386Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri216,95 % 0,02849525Fon Yönetim Ücreti1.116,04 % 0,14658604Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18,93 % 0,00248636Gecelik Ters Repo Komisyonu10,5 % 0,00137912Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu49,8 % 0,00654097Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,03837895Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler419,55 % 0,05510571TOPLAM GİDERLER8.799,89 % 1,15581972DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ761.354,892 % 1,15581972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948468BIST