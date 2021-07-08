***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.835 % 0,00727232Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,00064892Bağımsız Denetim Ücreti2.498,72 % 0,00473833Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.168,22 % 0,04393397Fon Yönetim Ücreti77.304,71 % 0,14659318Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu109,55 % 0,00020774Gecelik Ters Repo Komisyonu2,37 % 0,00000449Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.279,75 % 0,01001201Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.842,74 % 0,01107961TOPLAM GİDERLER118.383,26 % 0,22449057DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.734.178,5826 % 0,22449057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948469BIST