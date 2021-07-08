***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948533
BIST
15:001.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
15:008,6716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0211
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
15:0010,2904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0258
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
15:00501,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,06
|Açılış
|: 501,98
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler15:00
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|8,03
|46.567.923
|% 7,21
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|SILVR
|5,96
|33.262.425
|% 5,67
|
|ANELE
|3,00
|30.505.133
|% 5,63
|
|FADE
|17,47
|36.803.467
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.580.125
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.101.335
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|TUREX
|10,67
|110.611.365
|% -7,78
|
|KRDMD
|7,26
|511.166.121
|% 2,54
|
|THYAO
|13,69
|470.271.256
|% 0,22
|
|GARAN
|8,52
|443.375.693
|% -0,47
|
|EREGL
|18,02
|419.635.401
|% 2,62
|
|PETKM
|5,47
|376.330.548
|% 2,43
|
|PEKGY
|1,10
|230.101.335
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|173.979.561
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,28
|182.264.727
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,26
|511.166.121
|% 2,54
|
|PETKM
|5,47
|376.330.548
|% 2,43
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6688
|8,6716
|% -0,24
|
|Euro
|10,2841
|10,2904
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9504
|12,0104
|% -0,06
|
|Frank
|9,4391
|9,4960
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3056
|2,3172
|% -0,26
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-1,43
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-18,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-18,44
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-8,93
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,57
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:13BTCIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 581 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 6, 058.00 milyon TL de
-
15:11SILVR
Yüzde 5.67 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 618, 682 adet işlem
-
15:10TIRE
Yüzde 7.34 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 940, 403 adet işlem
-
15:08TIRE
Yüzde 7.48 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 057 adet işlem