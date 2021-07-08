***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.130,07 % 0,00306857
Fon Yönetim Ücreti
7.988,45 % 0,01150813
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
572,6 % 0,00082489
TOPLAM GİDERLER
10.691,12 % 0,01540159
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.415.686,7836 % 0,01540159
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948534
BIST
14:341.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:348,6771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0156
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:3410,3091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:34501,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,07
|Açılış
|: 501,97
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:32
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|5,97
|32.388.617
|% 5,85
|
|SANFM
|20,70
|11.687.735
|% 5,83
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|AVGYO
|3,16
|22.058.946
|% 4,98
|
|FADE
|17,47
|36.270.877
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.476.291
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.097.520
|% -9,84
|
|IDEAS
|54,85
|8.272.327
|% -8,89
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,25
|479.772.836
|% 2,40
|
|THYAO
|13,67
|432.089.477
|% 0,07
|
|GARAN
|8,49
|398.924.251
|% -0,82
|
|EREGL
|17,93
|365.051.822
|% 2,11
|
|PETKM
|5,42
|294.515.386
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|229.097.520
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|164.309.566
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,25
|479.772.836
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,26
|139.503.197
|% 0,44
|
|PETKM
|5,42
|294.515.386
|% 1,50
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6734
|8,6768
|% -0,18
|
|Euro
|10,2814
|10,3334
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9500
|12,0100
|% -0,06
|
|Frank
|9,4445
|9,5014
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3058
|2,3173
|% -0,26
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,07
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-18,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,62
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,49
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,01
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 23 artarak (% 0.29 ) 1, 483
-
14:47XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 5, 565.00 milyon TL de
-
14:47TIRE
Yüzde 4.67 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 359, 270 adet işlem
-
14:45TIRE
Yüzde 4.54 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 325, 893 adet işlem
-
14:43DERHL
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 858, 269 adet işlem