***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948536
BIST
14:381.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:388,6757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0170
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:3810,2995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0167
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:38502,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,58
|Açılış
|: 502,33
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:38
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,20
|22.463.631
|% 6,31
|
|SANFM
|20,78
|11.830.130
|% 6,24
|
|TIRE
|7,94
|37.267.744
|% 6,01
|
|ANELE
|3,01
|29.670.995
|% 5,99
|
|FADE
|17,47
|36.455.640
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.485.066
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.365.756
|% -9,84
|
|IDEAS
|54,90
|8.431.976
|% -8,80
|
|METUR
|5,12
|23.179.846
|% -8,24
|
|KRDMD
|7,26
|492.087.167
|% 2,54
|
|THYAO
|13,66
|447.027.397
|% 0,00
|
|GARAN
|8,50
|415.566.856
|% -0,70
|
|EREGL
|18,00
|389.352.924
|% 2,51
|
|PETKM
|5,42
|295.104.944
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|229.365.756
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|164.449.772
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,26
|492.087.167
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,26
|140.013.811
|% 0,44
|
|PETKM
|5,42
|295.104.944
|% 1,50
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6724
|8,6757
|% -0,20
|
|Euro
|10,2902
|10,2995
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9596
|12,0196
|% 0,02
|
|Frank
|9,4510
|9,5079
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3071
|2,3187
|% -0,20
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,64
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,63
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,50
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|0,58
|
Seans Raporu
14:38
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-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 23 artarak (% 0.29 ) 1, 483
-
14:47XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 5, 565.00 milyon TL de
-
14:47TIRE
Yüzde 4.67 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 359, 270 adet işlem
-
14:45TIRE
Yüzde 4.54 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 325, 893 adet işlem
-
14:43DERHL
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 858, 269 adet işlem