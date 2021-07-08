***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,00024273Bağımsız Denetim Ücreti1.651,52 % 0,00117146Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.236,2 % 0,02002858Fon Yönetim Ücreti75.326,45 % 0,05343077Hisse Senedi Komisyonu16.687,72 % 0,01183698Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00009094Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.376,47 % 0,0052323TOPLAM GİDERLER129.748,76 % 0,09203375DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ140.979.537,4566 % 0,09203375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948548BIST