***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
342,2 % 0,00024273
Bağımsız Denetim Ücreti
1.651,52 % 0,00117146
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.236,2 % 0,02002858
Fon Yönetim Ücreti
75.326,45 % 0,05343077
Hisse Senedi Komisyonu
16.687,72 % 0,01183698
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00009094
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.376,47 % 0,0052323
TOPLAM GİDERLER
129.748,76 % 0,09203375
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
140.979.537,4566 % 0,09203375
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948548
BIST
14:451.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:458,6739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0188
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:4510,2885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0277
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:45501,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,09
|Açılış
|: 501,95
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:45
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|7,97
|42.012.931
|% 6,41
|
|AVGYO
|3,19
|22.608.721
|% 5,98
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|SILVR
|5,94
|32.907.105
|% 5,32
|
|FADE
|17,47
|36.642.953
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.566.600
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.512.666
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|IDEAS
|55,45
|8.551.051
|% -7,89
|
|KRDMD
|7,27
|498.859.327
|% 2,68
|
|THYAO
|13,68
|450.993.328
|% 0,15
|
|GARAN
|8,51
|417.087.889
|% -0,58
|
|EREGL
|18,01
|403.815.036
|% 2,56
|
|PETKM
|5,43
|295.393.290
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,10
|229.512.666
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|173.702.496
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,27
|498.859.327
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,27
|140.175.313
|% 0,89
|
|PETKM
|5,43
|295.393.290
|% 1,69
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6692
|8,6739
|% -0,22
|
|Euro
|10,2823
|10,2885
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9588
|12,0188
|% 0,01
|
|Frank
|9,4492
|9,5061
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,21
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,49
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,43
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,40
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,69
|