***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00237698
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
863,25 % 0,00044588
Bağımsız Denetim Ücreti
2.613,04 % 0,00134966
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.544,48 % 0,05451477
Fon Yönetim Ücreti
960.215,9 % 0,49596107
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.009 % 0,00465324
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.093 % 0,00056455
Türev Araçlar Komisyonu
75.243,41 % 0,03886397
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.392,14 % 0,01259878
TOPLAM GİDERLER
1.183.576,22 % 0,6113289
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
193.607.110,0527 % 0,6113289
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948550
BIST
14:431.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:438,6740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:4310,3010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0152
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:43502,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,77
|Açılış
|: 502,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:43
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|22.584.842
|% 5,98
|
|TIRE
|7,93
|41.080.337
|% 5,87
|
|SANFM
|20,68
|11.893.768
|% 5,73
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|36.613.866
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.486.761
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.467.480
|% -9,84
|
|IDEAS
|55,35
|8.529.213
|% -8,06
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,26
|492.576.739
|% 2,54
|
|THYAO
|13,67
|450.708.267
|% 0,07
|
|GARAN
|8,50
|416.420.799
|% -0,70
|
|EREGL
|18,01
|400.076.606
|% 2,56
|
|PETKM
|5,42
|295.249.100
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|229.467.480
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|173.661.916
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,26
|492.576.739
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,27
|140.160.287
|% 0,89
|
|PETKM
|5,42
|295.249.100
|% 1,50
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6693
|8,6740
|% -0,22
|
|Euro
|10,2840
|10,3010
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9597
|12,0197
|% 0,02
|
|Frank
|9,4513
|9,5082
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3071
|2,3186
|% -0,20
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,00
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-18,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,62
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,49
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|0,64
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:54TIRE
Yüzde 6.68 oranında artışla 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 004, 668 adet işlem
-
14:53AVGYO
Yüzde 6.31 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 114, 354 adet işlem
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 86 artarak (% 0.24 ) 1, 216
-
14:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, PEKGY, FADE
-
14:52
EKIZ, ANELE, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında