***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00237698Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri863,25 % 0,00044588Bağımsız Denetim Ücreti2.613,04 % 0,00134966Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.544,48 % 0,05451477Fon Yönetim Ücreti960.215,9 % 0,49596107Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.009 % 0,00465324Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.093 % 0,00056455Türev Araçlar Komisyonu75.243,41 % 0,03886397Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.392,14 % 0,01259878TOPLAM GİDERLER1.183.576,22 % 0,6113289DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ193.607.110,0527 % 0,6113289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948550BIST