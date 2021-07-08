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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 14:25



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00237698
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
863,25 % 0,00044588
Bağımsız Denetim Ücreti
2.613,04 % 0,00134966
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.544,48 % 0,05451477
Fon Yönetim Ücreti
960.215,9 % 0,49596107
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.009 % 0,00465324
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.093 % 0,00056455
Türev Araçlar Komisyonu
75.243,41 % 0,03886397
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.392,14 % 0,01259878
TOPLAM GİDERLER
1.183.576,22 % 0,6113289
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
193.607.110,0527 % 0,6113289



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948550


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EKIZ 7,48 628.103 % 10,00  
AVGYO 3,19 22.584.842 % 5,98  
TIRE 7,93 41.080.337 % 5,87  
SANFM 20,68 11.893.768 % 5,73  
DIRIT 3,70 272.083 % 5,71  
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Sterlin 11,9597 12,0197 % 0,02  
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Riyal 2,3071 2,3186 % -0,20  
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14:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -3,00  
Altın Gr. 502 502 -1,85  
Cumhuriyet 3.323 3.373 -18,00  
Tam 3.307 3.390 -19,62  
Yarım 1.598 1.640 -9,49  
Çeyrek 802 820 -4,74  
Gümüş.Ons 25,97 26,00 0,05  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,00  
B. Petrol 74,76 74,76 0,64  
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