***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948564
BIST
16:451.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:458,6715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:4510,2989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0173
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:45502,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,15
|Açılış
|: 502,89
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:45
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,33
|84.433.121
|% 8,60
|
|SILVR
|6,01
|40.178.895
|% 6,56
|
|TIRE
|7,92
|64.887.026
|% 5,74
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|47.815.711
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.400.502
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.061.868
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KTSKR
|17,40
|68.641.234
|% -7,94
|
|KRDMD
|7,24
|646.877.098
|% 2,26
|
|THYAO
|13,62
|624.559.213
|% -0,29
|
|PETKM
|5,47
|607.305.236
|% 2,43
|
|GARAN
|8,51
|583.245.908
|% -0,58
|
|EREGL
|18,00
|487.480.250
|% 2,51
|
|PEKGY
|1,10
|232.061.868
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|274.172.032
|% 1,33
|
|PETKM
|5,47
|607.305.236
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,84
|184.473.599
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,24
|646.877.098
|% 2,26
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6695
|8,6715
|% -0,24
|
|Euro
|10,2936
|10,2989
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9733
|12,0334
|% 0,14
|
|Frank
|9,4347
|9,4915
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3040
|2,3155
|% -0,34
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,80
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|-12,37
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|-5,99
|
|Çeyrek
|803
|822
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,82
|
Seans Raporu
16:45
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-
16:59BASGZ
Yüzde 4.65 oranında artışla 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 260, 492 adet işlem
-
16:58KUTPO
Yüzde 4.07 oranında artışla 49.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 013 adet işlem
-
16:57KUTPO
Yüzde 4.53 oranında artışla 49.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 974 adet işlem
-
16:56BTCIM
Yüzde 4.39 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 110, 581 adet işlem
-
16:55BASGZ
Yüzde 4.27 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 141, 491 adet işlem