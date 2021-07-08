***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.279,16 % 0,00111705
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.978,69 % 0,0220447
Fon Yönetim Ücreti
447.262,16 % 0,21920962
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00006283
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.730,41 % 0,00476901
TOPLAM GİDERLER
504.378,62 % 0,24720322
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
204.034.001,4524 % 0,24720322
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948565
BIST
16:231.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:238,6710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:2310,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3226
En Düşük
10,2574
16:23502,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,67
|Açılış
|: 502,33
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:23
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,07
|39.349.401
|% 7,62
|
|TIRE
|7,97
|61.572.158
|% 6,41
|
|NTGAZ
|8,14
|55.967.070
|% 6,13
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|47.305.342
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.300.760
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|231.730.812
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KTSKR
|17,45
|64.961.253
|% -7,67
|
|KRDMD
|7,23
|641.440.232
|% 2,12
|
|THYAO
|13,66
|582.583.687
|% 0,00
|
|PETKM
|5,47
|569.753.059
|% 2,43
|
|GARAN
|8,51
|566.322.456
|% -0,58
|
|EREGL
|18,00
|478.990.390
|% 2,51
|
|PEKGY
|1,10
|231.730.812
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|264.550.459
|% 1,33
|
|PETKM
|5,47
|569.753.059
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,85
|183.732.049
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,23
|641.440.232
|% 2,12
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6679
|8,6710
|% -0,25
|
|Euro
|10,2936
|10,3226
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9601
|12,0201
|% 0,03
|
|Frank
|9,4322
|9,4891
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3041
|2,3157
|% -0,33
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|0,58
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|-14,33
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-6,93
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,86
|
Seans Raporu
16:23
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16:33BTCIM
Yüzde 4.23 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 084, 348 adet işlem
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16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 92 artarak (% 0.67 ) 1, 489
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16:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PEKGY, TRKCM, YKBNK
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16:32XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 7, 668.00 milyon TL de
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16:31BTCIM
Yüzde 4.39 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 082, 231 adet işlem