***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.651,52 % 0,00192545
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.550,01 % 0,02745612
Fon Yönetim Ücreti
204.475,27 % 0,23839043
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00014946
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.845,67 % 0,00564939
TOPLAM GİDERLER
234.650,67 % 0,27357085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.773.272,529 % 0,27357085
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948566
BIST
15:021.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
15:028,6693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0234
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
15:0210,2926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0236
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
15:02501,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,22
|Açılış
|: 501,97
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler15:02
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|8,02
|48.252.292
|% 7,08
|
|SILVR
|6,00
|33.661.070
|% 6,38
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|AVGYO
|3,18
|22.870.989
|% 5,65
|
|FADE
|17,47
|37.058.774
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.595.403
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.274.501
|% -9,84
|
|TUREX
|10,60
|111.272.364
|% -8,38
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,28
|526.151.722
|% 2,82
|
|THYAO
|13,69
|489.575.983
|% 0,22
|
|GARAN
|8,52
|459.594.425
|% -0,47
|
|EREGL
|18,03
|424.517.086
|% 2,68
|
|PETKM
|5,47
|385.486.474
|% 2,43
|
|PEKGY
|1,10
|230.274.501
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|174.186.659
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,28
|182.283.224
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,28
|526.151.722
|% 2,82
|
|PETKM
|5,47
|385.486.474
|% 2,43
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6664
|8,6693
|% -0,27
|
|Euro
|10,2765
|10,2926
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9443
|12,0042
|% -0,11
|
|Frank
|9,4341
|9,4910
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3043
|2,3158
|% -0,32
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-1,43
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-18,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-18,44
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-8,93
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,57
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:13BTCIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 581 adet işlem
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15:12XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 6, 058.00 milyon TL de
-
15:11SILVR
Yüzde 5.67 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 618, 682 adet işlem
-
15:10TIRE
Yüzde 7.34 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 940, 403 adet işlem
-
15:08TIRE
Yüzde 7.48 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 057 adet işlem