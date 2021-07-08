***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
476,18 % 0,00021918
Fon Yönetim Ücreti
2.976,39 % 0,00137002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
238,74 % 0,00010989
TOPLAM GİDERLER
3.691,31 % 0,00169909
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
217.251.574,23 % 0,00169909
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948578
BIST
16:311.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:318,6684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0243
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:3110,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 10,2745
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:31502,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,20
|Açılış
|: 502,84
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:29
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,06
|39.366.252
|% 7,45
|
|NTGAZ
|8,16
|56.375.683
|% 6,39
|
|TIRE
|7,96
|61.817.540
|% 6,28
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|47.309.011
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.316.392
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|231.784.722
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KTSKR
|17,48
|65.090.998
|% -7,51
|
|KRDMD
|7,24
|641.476.773
|% 2,26
|
|THYAO
|13,67
|582.741.389
|% 0,07
|
|PETKM
|5,48
|570.124.749
|% 2,62
|
|GARAN
|8,51
|566.350.878
|% -0,58
|
|EREGL
|18,00
|479.985.994
|% 2,51
|
|PEKGY
|1,10
|231.784.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|264.623.066
|% 1,33
|
|PETKM
|5,48
|570.124.749
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,85
|183.811.934
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,24
|641.476.773
|% 2,26
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6678
|8,6726
|% -0,23
|
|Euro
|10,2913
|10,2977
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9652
|12,0252
|% 0,07
|
|Frank
|9,4341
|9,4909
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% -0,34
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,98
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.312
|3.395
|-14,92
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-7,22
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,94
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:43EDIP
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 949, 506 adet işlem
-
16:42NTGAZ
Yüzde 6.00 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 995, 310 adet işlem
-
16:41ANELE
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 344, 979 adet işlem
-
16:40TIRE
Yüzde 6.28 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 913, 118 adet işlem
-
16:39NTGAZ
Yüzde 6.13 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 929, 121 adet işlem