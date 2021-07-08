***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,0029173
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00051397
Bağımsız Denetim Ücreti
3.686,38 % 0,00467374
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.539,52 % 0,0450584
Fon Yönetim Ücreti
107.042,62 % 0,13571285
Hisse Senedi Komisyonu
53.916,42 % 0,06835736
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.692,19 % 0,00214543
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.092,17 % 0,0013847
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00104584
Türev Araçlar Komisyonu
68.970,4 % 0,08744339
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.026,37 % 0,01144399
TOPLAM GİDERLER
284.497,36 % 0,36069696
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.874.343,2547 % 0,36069696
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948580
BIST
16:391.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:398,6753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:3910,3006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:39502,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,40
|Açılış
|: 502,64
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,24
|59.546.833
|% 7,43
|
|SILVR
|6,04
|39.926.718
|% 7,09
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|TIRE
|7,90
|64.475.164
|% 5,47
|
|FADE
|17,47
|47.494.612
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.382.248
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.024.370
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|METUR
|5,16
|25.044.488
|% -7,53
|
|KRDMD
|7,24
|646.500.020
|% 2,26
|
|THYAO
|13,62
|618.968.767
|% -0,29
|
|PETKM
|5,48
|596.515.515
|% 2,62
|
|GARAN
|8,50
|582.519.101
|% -0,70
|
|EREGL
|17,99
|484.915.772
|% 2,45
|
|PEKGY
|1,10
|232.024.370
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|273.831.959
|% 1,33
|
|PETKM
|5,48
|596.515.515
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,84
|184.188.054
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,24
|646.500.020
|% 2,26
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6725
|8,6753
|% -0,20
|
|Euro
|10,2948
|10,3006
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9702
|12,0302
|% 0,11
|
|Frank
|9,4406
|9,4975
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% -0,31
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,80
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|-12,37
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|-5,99
|
|Çeyrek
|803
|822
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,82
|