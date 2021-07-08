***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,0029173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00051397Bağımsız Denetim Ücreti3.686,38 % 0,00467374Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.539,52 % 0,0450584Fon Yönetim Ücreti107.042,62 % 0,13571285Hisse Senedi Komisyonu53.916,42 % 0,06835736Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.692,19 % 0,00214543Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.092,17 % 0,0013847Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00104584Türev Araçlar Komisyonu68.970,4 % 0,08744339Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.026,37 % 0,01144399TOPLAM GİDERLER284.497,36 % 0,36069696DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.874.343,2547 % 0,36069696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948580BIST