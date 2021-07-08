***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,04998419Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00366594Bağımsız Denetim Ücreti2.928,76 % 0,06362091Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.444,43 % 0,31377366Fon Yönetim Ücreti45.251,19 % 0,98298318Hisse Senedi Komisyonu2.507,04 % 0,05445996Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7,62 % 0,00016553Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu505,69 % 0,01098501Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,00913227Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler871,68 % 0,01893534TOPLAM GİDERLER69.406,57 % 1,507706DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.603.455,1723 % 1,507706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948581BIST