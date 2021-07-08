***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00531966Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00019508Bağımsız Denetim Ücreti2.928,76 % 0,00338548Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.610,02 % 0,11167582Fon Yönetim Ücreti772.803,25 % 0,89331766Hisse Senedi Komisyonu316.280,3 % 0,36560247Tahvil Bono Komisyonu354,58 % 0,00040987Gecelik Ters Repo Komisyonu3.112,2 % 0,00359753Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.185,03 % 0,00136983Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar16.595,65 % 0,01918365Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.682,35 % 0,01466009TOPLAM GİDERLER1.227.322,9 % 1,41871715DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.509.344,1008 % 1,41871715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948600BIST