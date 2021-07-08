***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 15:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.835 % 0,00373796
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
342,2 % 0,00033354
Bağımsız Denetim Ücreti
2.498,72 % 0,0024355
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.849,88 % 0,02324641
Fon Yönetim Ücreti
54.536,43 % 0,05315651
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
96,92 % 0,00009447
Gecelik Ters Repo Komisyonu
51.392,25 % 0,05009188
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0,95 % 0,00000093
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00028481
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.234,74 % 0,0343432
TOPLAM GİDERLER
172.079,29 % 0,1677252
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
102.595.963,5566 % 0,1677252
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948601
BIST
16:461.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:468,6711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:4610,2995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0167
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:46502,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,22
|Açılış
|: 502,89
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:43
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,24
|59.546.833
|% 7,43
|
|SILVR
|6,04
|39.926.718
|% 7,09
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|TIRE
|7,90
|64.475.164
|% 5,47
|
|FADE
|17,47
|47.494.612
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.382.248
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.024.370
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|METUR
|5,16
|25.044.488
|% -7,53
|
|KRDMD
|7,24
|646.500.020
|% 2,26
|
|THYAO
|13,62
|618.968.767
|% -0,29
|
|PETKM
|5,48
|596.515.515
|% 2,62
|
|GARAN
|8,50
|582.519.101
|% -0,70
|
|EREGL
|17,99
|484.915.772
|% 2,45
|
|PEKGY
|1,10
|232.024.370
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|273.831.959
|% 1,33
|
|PETKM
|5,48
|596.515.515
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,84
|184.188.054
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,24
|646.500.020
|% 2,26
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6709
|8,6722
|% -0,24
|
|Euro
|10,2928
|10,2985
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9694
|12,0294
|% 0,10
|
|Frank
|9,4388
|9,4956
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3042
|2,3158
|% -0,32
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,98
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.312
|3.395
|-14,92
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-7,22
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,94
|