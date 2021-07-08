***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.835 % 0,00373796Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,00033354Bağımsız Denetim Ücreti2.498,72 % 0,0024355Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.849,88 % 0,02324641Fon Yönetim Ücreti54.536,43 % 0,05315651Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu96,92 % 0,00009447Gecelik Ters Repo Komisyonu51.392,25 % 0,05009188Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,95 % 0,00000093Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00028481Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.234,74 % 0,0343432TOPLAM GİDERLER172.079,29 % 0,1677252DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ102.595.963,5566 % 0,1677252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948601BIST