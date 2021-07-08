***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 15:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
65,87 % 0,00834308
Fon Yönetim Ücreti
1.622,6 % 0,20551817
Hisse Senedi Komisyonu
376,04 % 0,04762915
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22,52 % 0,00285238
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
104 % 0,01317262
TOPLAM GİDERLER
2.191,03 % 0,27751539
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
789.516,5623 % 0,27751539
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948603
BIST
16:471.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:478,6760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:4710,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3213
En Düşük
10,2574
16:47502,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,73
|Açılış
|: 502,32
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:47
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,36
|81.700.798
|% 9,00
|
|SILVR
|6,02
|40.112.071
|% 6,74
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|ANELE
|2,98
|34.511.296
|% 4,93
|
|FADE
|17,47
|47.666.290
|% -9,99
|
|PEKGY
|1,10
|232.034.400
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,38
|68.338.841
|% -8,04
|
|TUREX
|10,75
|118.376.864
|% -7,09
|
|IDEAS
|56,00
|11.640.873
|% -6,98
|
|PEKGY
|1,10
|232.034.400
|% -9,84
|
|BASGZ
|13,72
|218.777.411
|% 4,65
|
|BIOEN
|28,76
|195.412.231
|% 2,42
|
|TUREX
|10,75
|118.376.864
|% -7,09
|
|NTGAZ
|8,36
|81.700.798
|% 9,00
|
|BASGZ
|13,72
|218.777.411
|% 4,65
|
|BOBET
|5,43
|80.366.598
|% 0,00
|
|TUREX
|10,75
|118.376.864
|% -7,09
|
|NTGAZ
|8,36
|81.700.798
|% 9,00
|
|GWIND
|3,62
|33.949.528
|% -2,43
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6708
|8,6760
|% -0,19
|
|Euro
|10,2919
|10,3213
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9702
|12,0302
|% 0,11
|
|Frank
|9,4406
|9,4975
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% -0,31
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|-14,33
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-6,93
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,90
|
Seans Raporu
16:47
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-
16:59BASGZ
Yüzde 4.65 oranında artışla 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 260, 492 adet işlem
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16:58KUTPO
Yüzde 4.07 oranında artışla 49.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 013 adet işlem
-
16:57KUTPO
Yüzde 4.53 oranında artışla 49.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 974 adet işlem
-
16:56BTCIM
Yüzde 4.39 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 110, 581 adet işlem
-
16:55BASGZ
Yüzde 4.27 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 141, 491 adet işlem