***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 15:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.920,92 % 0,00460283
Fon Yönetim Ücreti
10.954,45 % 0,0172622
Hisse Senedi Komisyonu
3.706,28 % 0,00584042
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
899,5 % 0,00141745
TOPLAM GİDERLER
18.481,15 % 0,0291229
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.459.158,4743 % 0,0291229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948604
BIST
16:221.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:228,6713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:2210,2993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0169
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:22502,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,68
|Açılış
|: 502,36
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:22
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,08
|38.925.904
|% 7,80
|
|TIRE
|7,96
|60.654.396
|% 6,28
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|NTGAZ
|8,08
|54.799.104
|% 5,35
|
|FADE
|17,47
|47.000.666
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.296.923
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|231.683.444
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,28
|62.382.329
|% -8,57
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,24
|622.739.293
|% 2,26
|
|THYAO
|13,69
|577.373.025
|% 0,22
|
|GARAN
|8,51
|564.355.953
|% -0,58
|
|PETKM
|5,49
|563.162.149
|% 2,81
|
|EREGL
|18,00
|477.165.439
|% 2,51
|
|PEKGY
|1,10
|231.683.444
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|261.384.707
|% 1,33
|
|PETKM
|5,49
|563.162.149
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,84
|183.149.262
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,24
|622.739.293
|% 2,26
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6687
|8,6713
|% -0,25
|
|Euro
|10,2819
|10,2993
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9575
|12,0175
|% 0,00
|
|Frank
|9,4312
|9,4880
|% -0,38
|
|Riyal
|2,3038
|2,3153
|% -0,34
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|0,77
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.312
|3.394
|-15,50
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-7,50
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,13
|75,13
|1,01
|
Seans Raporu
16:22
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16:33BTCIM
Yüzde 4.23 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 084, 348 adet işlem
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16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 92 artarak (% 0.67 ) 1, 489
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16:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PEKGY, TRKCM, YKBNK
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16:32XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 7, 668.00 milyon TL de
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16:31BTCIM
Yüzde 4.39 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 082, 231 adet işlem