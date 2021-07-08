***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 15:08
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948607
BIST
15:151.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
15:158,6731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0196
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
15:1510,2956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0206
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
15:15501,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,19
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,05
BIST En Aktif Hisseler15:13
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,06
|34.554.271
|% 7,45
|
|TIRE
|8,03
|52.846.660
|% 7,21
|
|ANELE
|3,02
|31.989.211
|% 6,34
|
|NTGAZ
|8,11
|21.237.593
|% 5,74
|
|FADE
|17,47
|37.183.964
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.639.432
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.442.201
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|TUREX
|10,69
|111.945.925
|% -7,61
|
|KRDMD
|7,28
|541.859.988
|% 2,82
|
|THYAO
|13,69
|506.938.842
|% 0,22
|
|GARAN
|8,53
|478.869.587
|% -0,35
|
|EREGL
|18,04
|438.894.019
|% 2,73
|
|PETKM
|5,46
|390.897.799
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,10
|230.442.201
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|215.715.286
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|174.710.244
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,28
|541.859.988
|% 2,82
|
|PETKM
|5,46
|390.897.799
|% 2,25
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6683
|8,6730
|% -0,23
|
|Euro
|10,2841
|10,2939
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9487
|12,0086
|% -0,07
|
|Frank
|9,4337
|9,4905
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3040
|2,3156
|% -0,33
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,86
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-18,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|-20,40
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,87
|
|Çeyrek
|801
|820
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|0,59
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:29NTGAZ
Yüzde 7.30 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 423 adet işlem
-
15:28NTGAZ
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 921, 070 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 6, 479.00 milyon TL de
-
15:27SILVR
Yüzde 7.45 oranında artışla 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 833, 551 adet işlem
-
15:25EDIP
Yüzde 4.12 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 781, 048 adet işlem