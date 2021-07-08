***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,0026441Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri747,59 % 0,00042953Bağımsız Denetim Ücreti2.613,04 % 0,00150133Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri164.743,2 % 0,0946539Fon Yönetim Ücreti1.553.201,08 % 0,89239823Hisse Senedi Komisyonu333.651,86 % 0,19170108Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.911,8 % 0,00626942Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.275,96 % 0,00073311Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.252,74 % 0,00991263Türev Araçlar Komisyonu12.140,14 % 0,00697517Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler465.556,7 % 0,26748756TOPLAM GİDERLER2.566.696,11 % 1,47470607DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ174.047.979,4237 % 1,47470607http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948616BIST