***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 15:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.218,5 % 0,03261306
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.498,72 % 0,01931751
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.689,57 % 0,26818373
Fon Yönetim Ücreti
94.284,28 % 0,72890815
Hisse Senedi Komisyonu
46.031,04 % 0,3558642
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
952,72 % 0,00736544
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
248,5 % 0,00192114
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.549,76 % 0,07382883
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.478,79 % 0,17378266
TOPLAM GİDERLER
214.951,88 % 1,66178473
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.935.001,5098 % 1,66178473
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948617
BIST
15:191.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
15:198,6678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0249
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
15:1910,3123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
15:19501,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,23
|Açılış
|: 501,81
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,05
BIST En Aktif Hisseler15:17
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,07
|34.844.646
|% 7,62
|
|NTGAZ
|8,23
|25.276.571
|% 7,30
|
|TIRE
|8,00
|54.024.341
|% 6,81
|
|ANELE
|3,01
|32.090.723
|% 5,99
|
|FADE
|17,47
|37.211.444
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.645.112
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.466.382
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|TUREX
|10,67
|112.054.907
|% -7,78
|
|KRDMD
|7,29
|543.231.967
|% 2,97
|
|THYAO
|13,68
|508.468.144
|% 0,15
|
|GARAN
|8,53
|479.301.566
|% -0,35
|
|EREGL
|18,05
|442.224.416
|% 2,79
|
|PETKM
|5,49
|409.962.334
|% 2,81
|
|PEKGY
|1,10
|230.466.382
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|215.735.047
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,85
|175.076.954
|% -0,54
|
|PETKM
|5,49
|409.962.334
|% 2,81
|
|KRDMD
|7,29
|543.231.967
|% 2,97
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6634
|8,6675
|% -0,29
|
|Euro
|10,2819
|10,2894
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,9532
|12,0131
|% -0,03
|
|Frank
|9,4362
|9,4930
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3046
|2,3162
|% -0,31
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,86
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-18,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|-20,40
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,87
|
|Çeyrek
|801
|820
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|0,59
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:31RAYSG
Yüzde 4.37 oranında artışla 10.51 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 899 adet işlem
-
15:29NTGAZ
Yüzde 7.30 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 423 adet işlem
-
15:28NTGAZ
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 921, 070 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 6, 479.00 milyon TL de
-
15:27SILVR
Yüzde 7.45 oranında artışla 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 833, 551 adet işlem