***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.218,5 % 0,03261306Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.498,72 % 0,01931751Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.689,57 % 0,26818373Fon Yönetim Ücreti94.284,28 % 0,72890815Hisse Senedi Komisyonu46.031,04 % 0,3558642Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu952,72 % 0,00736544Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu248,5 % 0,00192114Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.549,76 % 0,07382883Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.478,79 % 0,17378266TOPLAM GİDERLER214.951,88 % 1,66178473DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.935.001,5098 % 1,66178473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948617BIST