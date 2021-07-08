***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.835 % 0,00953466Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,00085079Bağımsız Denetim Ücreti2.498,72 % 0,00621237Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.459,47 % 0,04838058Fon Yönetim Ücreti123.437,46 % 0,30689302Hisse Senedi Komisyonu9.952,74 % 0,02474473Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.443,75 % 0,00358948Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.754,15 % 0,00436121Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00072647Türev Araçlar Komisyonu3.697,77 % 0,00919348Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler173.017,22 % 0,43015935TOPLAM GİDERLER339.730,68 % 0,84464615DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.221.657,3719 % 0,84464615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948618BIST