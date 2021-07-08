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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 15:16



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.835 % 0,0136554
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
342,2 % 0,00121848
Bağımsız Denetim Ücreti
2.498,72 % 0,00889727
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.366,7 % 0,05827739
Fon Yönetim Ücreti
86.188,36 % 0,30689344
Hisse Senedi Komisyonu
10.613,06 % 0,03779024
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
651 % 0,00231803
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.442,3 % 0,00513564
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00104045
Türev Araçlar Komisyonu
4.050,47 % 0,01442263
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
142.849,75 % 0,50864932
TOPLAM GİDERLER
269.129,76 % 0,95829827
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.084.132,7928 % 0,95829827



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948619


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EKIZ 7,48 628.103 % 10,00  
SILVR 6,07 37.468.682 % 7,62  
TIRE 7,95 59.425.338 % 6,14  
DIRIT 3,70 272.083 % 5,71  
NTGAZ 8,10 49.182.965 % 5,61  
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Altın Gr. 501 501 -2,60  
Cumhuriyet 3.327 3.377 -14,00  
Tam 3.306 3.389 -20,80  
Yarım 1.598 1.639 -10,06  
Çeyrek 801 820 -5,03  
Gümüş.Ons 25,89 25,93 -0,02  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,05  
B. Petrol 74,75 74,75 0,63  
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