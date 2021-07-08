***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.835 % 0,0136554Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,00121848Bağımsız Denetim Ücreti2.498,72 % 0,00889727Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.366,7 % 0,05827739Fon Yönetim Ücreti86.188,36 % 0,30689344Hisse Senedi Komisyonu10.613,06 % 0,03779024Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu651 % 0,00231803Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.442,3 % 0,00513564Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00104045Türev Araçlar Komisyonu4.050,47 % 0,01442263Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler142.849,75 % 0,50864932TOPLAM GİDERLER269.129,76 % 0,95829827DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.084.132,7928 % 0,95829827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948619BIST