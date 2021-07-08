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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 16:35



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00259677
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
747,59 Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
107.103,11 % 0,06043503
Fon Yönetim Ücreti
2.197.490,56 % 1,23997707
Hisse Senedi Komisyonu
132.007,63 % 0,07448789
Tahvil Bono Komisyonu
1.226,12 % 0,00069186
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.726,99 % 0,01225988
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.314,37 % 0,00074166
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00046547
Türev Araçlar Komisyonu
81.678,8 % 0,04608886
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.264,23 % 0,01707718
TOPLAM GİDERLER
2.590.591,9 % 1,46179219
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
177.220.258,1007 % 1,46179219



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948786


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 7,48 628.103 % 10,00  
NTGAZ 8,43 118.469.475 % 9,91  
ERBOS 130,10 120.182.678 % 6,90  
SILVR 5,98 41.842.906 % 6,03  
EDIP 2,83 18.432.846 % 5,99  
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Sterlin 11,9662 12,0262 % 0,08  
Frank 9,4208 9,4776 % -0,49  
Riyal 2,3031 2,3147 % -0,37  
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Altın Ons 1.807 1.808 4,75  
Altın Gr. 503 503 -1,24  
Cumhuriyet 3.329 3.379 -12,00  
Tam 3.317 3.399 -10,41  
Yarım 1.603 1.644 -5,04  
Çeyrek 804 822 -2,51  
Gümüş.Ons 26,06 26,09 0,14  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,00  
B. Petrol 75,27 75,27 1,15  
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