***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00259677Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri747,59 Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri107.103,11 % 0,06043503Fon Yönetim Ücreti2.197.490,56 % 1,23997707Hisse Senedi Komisyonu132.007,63 % 0,07448789Tahvil Bono Komisyonu1.226,12 % 0,00069186Gecelik Ters Repo Komisyonu21.726,99 % 0,01225988Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.314,37 % 0,00074166Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00046547Türev Araçlar Komisyonu81.678,8 % 0,04608886Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.264,23 % 0,01707718TOPLAM GİDERLER2.590.591,9 % 1,46179219DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ177.220.258,1007 % 1,46179219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948786BIST