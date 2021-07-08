***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00266991Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00023519Bağımsız Denetim Ücreti10.445,04 % 0,00605984Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.991,53 % 0,04060656Fon Yönetim Ücreti427.422,82 % 0,24797529Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.753,75 % 0,00217779Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00047858Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.009,3 % 0,00696736TOPLAM GİDERLER529.454,73 % 0,30717052DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ172.365.084,092 % 0,30717052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948787BIST