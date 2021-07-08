***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 16:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00266991
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00023519
Bağımsız Denetim Ücreti
10.445,04 % 0,00605984
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
69.991,53 % 0,04060656
Fon Yönetim Ücreti
427.422,82 % 0,24797529
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.753,75 % 0,00217779
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00047858
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.009,3 % 0,00696736
TOPLAM GİDERLER
529.454,73 % 0,30717052
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
172.365.084,092 % 0,30717052
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948787
BIST
17:201.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:208,6640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0287
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
17:2010,2894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0268
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:20503,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 503,48
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:11
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|117.201.114
|% 9,91
|
|ERBOS
|130,20
|118.880.794
|% 6,98
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|SILVR
|5,96
|41.797.168
|% 5,67
|
|FADE
|17,47
|48.535.283
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.450.581
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.142.447
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,23
|70.999.205
|% -8,84
|
|IDEAS
|55,35
|11.933.026
|% -8,06
|
|KRDMD
|7,26
|673.890.569
|% 2,54
|
|THYAO
|13,62
|647.945.683
|% -0,29
|
|PETKM
|5,47
|630.263.498
|% 2,43
|
|GARAN
|8,54
|618.864.417
|% -0,23
|
|EREGL
|18,03
|508.773.048
|% 2,68
|
|PEKGY
|1,10
|232.142.447
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|338.261.771
|% 2,22
|
|PETKM
|5,47
|630.263.498
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,85
|185.118.364
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,26
|673.890.569
|% 2,54
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6633
|8,6664
|% -0,30
|
|Euro
|10,2823
|10,3005
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9662
|12,0262
|% 0,08
|
|Frank
|9,4208
|9,4776
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3031
|2,3147
|% -0,37
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,12
|