***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 16:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
342,2 % 0,00017301
Bağımsız Denetim Ücreti
2.498,72 % 0,00126329
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.909,13 % 0,02169376
Fon Yönetim Ücreti
102.260,9 % 0,0517005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.631,98 % 0,00082509
Gecelik Ters Repo Komisyonu
59.976 % 0,03032234
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,00018014
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.735,66 % 0,02716738
TOPLAM GİDERLER
263.710,89 % 0,1333255
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
197.794.791,8 % 0,1333255
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948789
BIST
17:111.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:118,6664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
17:1110,3005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0157
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:11503,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 503,79
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:10
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|118.469.475
|% 9,91
|
|ERBOS
|130,10
|120.182.678
|% 6,90
|
|SILVR
|5,98
|41.842.906
|% 6,03
|
|EDIP
|2,83
|18.432.846
|% 5,99
|
|FADE
|17,47
|48.561.435
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.456.029
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.154.387
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,23
|71.331.559
|% -8,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,27
|674.982.330
|% 2,68
|
|THYAO
|13,62
|648.619.984
|% -0,29
|
|PETKM
|5,47
|643.324.881
|% 2,43
|
|GARAN
|8,54
|625.784.356
|% -0,23
|
|EREGL
|18,03
|510.777.414
|% 2,68
|
|PEKGY
|1,10
|232.154.387
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|338.302.316
|% 2,22
|
|PETKM
|5,47
|643.324.881
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,85
|185.651.565
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,27
|674.982.330
|% 2,68
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6635
|8,6654
|% -0,31
|
|Euro
|10,2831
|10,2886
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9662
|12,0262
|% 0,08
|
|Frank
|9,4208
|9,4776
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3031
|2,3147
|% -0,37
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,93
|
|Altın Gr.
|503
|504
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|-5,11
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,47
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|1,27
|