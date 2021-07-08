***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,00017301Bağımsız Denetim Ücreti2.498,72 % 0,00126329Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.909,13 % 0,02169376Fon Yönetim Ücreti102.260,9 % 0,0517005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.631,98 % 0,00082509Gecelik Ters Repo Komisyonu59.976 % 0,03032234Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00018014Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.735,66 % 0,02716738TOPLAM GİDERLER263.710,89 % 0,1333255DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ197.794.791,8 % 0,1333255http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948789BIST