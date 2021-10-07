***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00326328Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,00037409Bağımsız Denetim Ücreti11.597,08 % 0,0082235Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri124.255,76 % 0,08810985Fon Yönetim Ücreti1.054.932,41 % 0,74805331Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.266,26 % 0,00160701Gecelik Ters Repo Komisyonu17.115 % 0,01213626Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu768,02 AMA FON TOPLAM DEĞERİ141.023.693,6197 % 0,89503237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968015BIST