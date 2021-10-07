***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 17:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,00317916
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
527,56 % 0,0007289
Bağımsız Denetim Ücreti
13.713,2 % 0,01894672
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.390 % 0,06823925
Fon Yönetim Ücreti
1.733.112,57 % 2,39453947
Hisse Senedi Komisyonu
109.092,61 % 0,15072683
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.720 % 0,00928463
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.077,72 % 0,00287066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00154343
Türev Araçlar Komisyonu
4.3EM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.377.698,8758 % 2,68822278
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968111
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
0
En Düşük
0
18:058,9072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9167
En Düşük
8,8520
18:0510,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3009
En Düşük
10,2298
18:05504,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,42
|Açılış
|: 504,09
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,10
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIZIM
|12,77
|16.112.645
|% 4,04
|
|KLGYO
|1,90
|6.594.646
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,89
|4.579.372
|% 0,00
|
|KNFRT
|5,37
|103.604.785
|% 0,00
|
|KOZAA
|14,88
|250.523.613
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,90
|6.594.646
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,89
|4.579.372
|% 0,00
|
|KNFRT
|5,37
|103.604.785
|% 0,00
|
|KOZAA
|14,88
|250.523.613
|% 0,00
|
|GESAN
|25,78
|78.591.474
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 0,00
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 0,00
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 0,00
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9039
|8,9078
|% 0,37
|
|Euro
|10,2807
|10,2844
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,0713
|12,1318
|% 0,26
|
|Frank
|9,5349
|9,5924
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3666
|2,3785
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,08
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, YUNSA, DOBUR, KUYAS, MERIT, OZBAL, SODSN, NUGYO
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
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