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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 17:39



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,00317916
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
527,56 % 0,0007289
Bağımsız Denetim Ücreti
13.713,2 % 0,01894672
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.390 % 0,06823925
Fon Yönetim Ücreti
1.733.112,57 % 2,39453947
Hisse Senedi Komisyonu
109.092,61 % 0,15072683
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.720 % 0,00928463
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.077,72 % 0,00287066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00154343
Türev Araçlar Komisyonu
4.3EM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.377.698,8758 % 2,68822278



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968111


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Altın Ons 1.759 1.759 3,08  
Altın Gr. 504 504 3,06  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,48 22,52 -0,10  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,00  
B. Petrol 83,05 83,05 1,10  
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