***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 20:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.573,44 % 0,01340112
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
461,99 % 0,00393481
Fon Yönetim Ücreti
10.938,28 % 0,09316225
Hisse Senedi Komisyonu
15.961,2 % 0,13594289
Tahvil Bono Komisyonu
53,6 % 0,00045652
Gecelik Ters Repo Komisyonu
103,1 % 0,00087811
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
103,12 % 0,00087828
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.131,68 % 0,02667278
Türev Araçlar Komisyonu
168,01
10:001.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.399
En Düşük
1.397
10:008,9226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0476
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9228
En Düşük
8,8520
10:0010,3092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0339
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3166
En Düşük
10,2298
10:00503,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,93
|Açılış
|: 503,60
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,36
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MERIT
|19,16
|726.873
|% 9,99
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ROYAL
|3,50
|348.243
|% 6,06
|
|SODSN
|25,00
|141.725
|% 3,73
|
|KNFRT
|5,55
|993.000
|% 3,35
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|PKENT
|2.880,00
|1.183.680
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|518.800
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|270.354
|% -9,97
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|GARAN
|9,39
|18.457.388
|% 0,00
|
|THYAO
|14,18
|11.471.918
|% 0,42
|
|PETKM
|6,23
|8.249.324
|% 0,00
|
|ASELS
|15,58
|4.638.291
|% 0,45
|
|CANTE
|14,50
|3.948.292
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|3.791.136
|% -0,56
|
|GARAN
|9,39
|18.457.388
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|2.491.895
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|8.249.324
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|2.236.113
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9183
|8,9226
|% 0,54
|
|Euro
|10,3006
|10,3092
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,0751
|12,1357
|% 0,30
|
|Frank
|9,5393
|9,5967
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3683
|2,3802
|% 0,43
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,40
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|1,11
|