***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.573,44 % 0,01340112Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri461,99 % 0,00393481Fon Yönetim Ücreti10.938,28 % 0,09316225Hisse Senedi Komisyonu15.961,2 % 0,13594289Tahvil Bono Komisyonu53,6 % 0,00045652Gecelik Ters Repo Komisyonu103,1 % 0,00087811Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu103,12 % 0,00087828Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.131,68 % 0,02667278Türev Araçlar Komisyonu168,01