***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 16:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.835 % 0,00354786
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
536,87 % 0,00049667
Bağımsız Denetim Ücreti
10.826,58 % 0,01001595
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.765,79 % 0,06639239
Fon Yönetim Ücreti
294.701,87 % 0,27263633
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
109,55 % 0,00010135
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2,37 % 0,00000219
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.571,95 % 0,00515476
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.886,48 % 0,01654725
TOPLAM GİDERLER
405.236,46 % 0,37489474
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
108.093.397,2052 % 0,37489474
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968014
BIST
17:011.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:018,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0604
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:0110,3400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0647
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:01507,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,92
|Açılış
|: 507,58
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:58
|MAALT
|179,30
|25.237.200
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.412.781
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.479.511
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.155
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.795.482
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.228.135
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.164.477
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,90
|231.338.648
|% -8,51
|
|GARAN
|9,37
|1.095.540.966
|% -0,21
|
|ASELS
|15,77
|905.668.836
|% 1,68
|
|SASA
|27,44
|852.627.846
|% 2,69
|
|THYAO
|14,12
|781.631.092
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|737.905.489
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|363.160.904
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|365.716.953
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|737.905.489
|% -0,80
|
|GARAN
|9,37
|1.095.540.966
|% -0,21
|
|DOHOL
|2,56
|279.331.123
|% -0,78
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9299
|8,9312
|% 0,63
|
|Euro
|10,3317
|10,3384
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,1034
|12,1641
|% 0,53
|
|Frank
|9,5592
|9,6168
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3682
|2,3801
|% 0,43
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|15,69
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,35
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,15
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|1,14
|