***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.835 % 0,00354786Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri536,87 % 0,00049667Bağımsız Denetim Ücreti10.826,58 % 0,01001595Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.765,79 % 0,06639239Fon Yönetim Ücreti294.701,87 % 0,27263633Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu109,55 % 0,00010135Gecelik Ters Repo Komisyonu2,37 % 0,00000219Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.571,95 % 0,00515476Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.886,48 % 0,01654725TOPLAM GİDERLER405.236,46 % 0,37489474DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ108.093.397,2052 % 0,37489474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968014BIST