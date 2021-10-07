***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 16:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00326328
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
527,56 % 0,00037409
Bağımsız Denetim Ücreti
11.597,08 % 0,0082235
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
124.255,76 % 0,08810985
Fon Yönetim Ücreti
1.054.932,41 % 0,74805331
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.266,26 % 0,00160701
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.115 % 0,01213626
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
768,02 % 0,0005446
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00079214
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.026,52 % 0,03192834
TOPLAM GİDERLER
1.262.207,71 % 0,89503237
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
141.023.693,6197 % 0,89503237
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968015
BIST
17:011.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:018,9404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0654
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:0110,3462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0709
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:01507,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,10
|Açılış
|: 507,77
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:01
|MAALT
|179,30
|25.237.200
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.412.781
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.479.511
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.155
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.795.482
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.228.135
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.164.477
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,90
|231.338.648
|% -8,51
|
|GARAN
|9,37
|1.095.540.966
|% -0,21
|
|ASELS
|15,77
|905.668.836
|% 1,68
|
|SASA
|27,44
|852.627.846
|% 2,69
|
|THYAO
|14,12
|781.631.092
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|737.905.489
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|363.160.904
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|365.716.953
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|737.905.489
|% -0,80
|
|GARAN
|9,37
|1.095.540.966
|% -0,21
|
|DOHOL
|2,56
|279.331.123
|% -0,78
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9346
|8,9404
|% 0,74
|
|Euro
|10,3383
|10,3462
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,1028
|12,1635
|% 0,52
|
|Frank
|9,5607
|9,6183
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3679
|2,3797
|% 0,41
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|14,97
|
|Altın Gr.
|508
|508
|6,98
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,15
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|1,13
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:13OTKAR
Yüzde 5.73 oranında artışla 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 082 adet işlem
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ASELS, BIMAS
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 8 artarak (% 0.31 ) 1, 230
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, AYCES, MERIT, DOBUR, AVGYO, IDGYO, MAALT
-
17:12
PENGD, AYCES, PKART değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında