***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00644972Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,00147875Bağımsız Denetim Ücreti13.713,2 % 0,0384382Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.896,82 % 0,07258898Fon Yönetim Ücreti547.403,9 % 1,53437716Hisse Senedi Komisyonu14.778,43 % 0,04142405Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.420,25 % 0,00678398Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.293,63 % 0,00642906Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00313124Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler93.201,43 % 0,26124429TOPLAM GİDERLER703.653,32 % 1,97234544DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.675.967,6295 % 1,97234544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968016BIST