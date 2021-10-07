***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00312171Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri747,59 % 0,00050712Bağımsız Denetim Ücreti18.743,74 % 0,01271458Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri146.324,89 % 0,09925768Fon Yönetim Ücreti2.757.103,45 % 1,87024698Hisse Senedi Komisyonu160.680,2 % 0,10899542Tahvil Bono Komisyonu1.324,94 % 0,00089876Gecelik Ters Repo Komisyonu30.872,49 % 0,02094197Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.970,2 % 0,00133646Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.274,65 % 0,00696968Türev Araçlar Komisyonu98.657,54 % 0,06692312Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.489,7 % 0,02814402TOPLAM GİDERLER3.272.791,39 % 2,2200575DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ147.419.217,0062 % 2,2200575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968017BIST